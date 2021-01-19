شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تحذير من بايرن ميونخ للأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بتغريدة تضمنت 4 كلمات وجه نادي بايرن ميونخ رسالة تحذير لمنافسه القادم في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق يوم 4 فبراير في قطر.

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرعة مونديال الأندية، اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن مواجهة بايرن للفائز من الدحيل القطري والأهلي المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي البافاري عبر موقع «تويتر» تغريدة علق بها على نتائج القرعة، جاء فيها «لا تخافوا ولكن احذروا».

وأراد البايرن تحذير الدحيل والأهلي قبل مواجهة أحدهما في نصف نهائي المونديال، وذلك يوم 8 فبراير.

يذكر أن بايرن ميونخ يشارك في البطولة بصفته بطل أوروبا، بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال