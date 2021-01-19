شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة ألمانيا يشيد بالإجراءات الاحترازية في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أوليفر روجيش، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا، إن الإجراءات الاحترازية في بطولة العالم لكرة اليد- مصر 2021، تسير على أعلى مستوى.

وتحدث روجيش عن نجاح نظام الفقاعة الطبية المتبع في بطولة مصر 2021، قائلا: «سعيد بوجودي في مصر، الإجراءات تسير بشكل جيد، نتواجد في أماكن واسعة، الإلتزام بالكمامة طوال الوقت، وكل شيء يسير على ما يرام».

وشدد المدير الرياضي للماكينات على أن هذه ليست الزيارة الأولى له لمصر، حيث سبق وزار مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يزور خلالها العاصمة المصرية، القاهرة، مادحا المصريين بقوله: «يتعاملون بطريقة لطيفة ولا يتأخروا في المساعدة، كما أنهم يرحبون بنا بشكل رائع في بلدهم».

من جانبه أشاد أكسيل كرومر رئيس بعثة منتخب ألمانيا، باللجنة المنظمة لبطولة مصر 2021 وإدارتها للبطولة حتى الآن وسط جائحة كورونا، قائلا: «معجب بإدارة اللجنة المنظمة لبطولة العالم، وتمكنهم من السيطرة على الأمر في ظل جائحة كورونا، الإجراءات تسير بمنتهى الجدية كما يحدث في ألمانيا»