شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعلن تمديد تعاقد الثنائي مع محمد شريف وعلي لطفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة ‏القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة.

كما أعلن عن تمديد عقد ‏الحارس على لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏

جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب رئيس النادي.

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