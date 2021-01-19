شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعلن تمديد تعاقد الثنائي مع محمد شريف وعلي لطفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة.
كما أعلن عن تمديد عقد الحارس على لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
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