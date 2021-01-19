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رسميًا.. الأهلي يعلن تمديد تعاقد الثنائي مع محمد شريف وعلي لطفي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة ‏القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة.

كما أعلن عن تمديد عقد ‏الحارس على لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏

جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب رئيس النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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