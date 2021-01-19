شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يعلق على خسارة فريقه من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا شحاتة، المدير الفنى للجونة عقب خسارته أمام الزمالك بهدف دون رد بالدوري الممتاز، إن فريقه يعيش حالة من الاستقرار، ولن يتعاقد مع أي لاعب في الانتقالات الشتوية.

وأضاف شحاتة في المؤتمر الصحفي: «قدمنا مباراة جيدة، والزمالك أيضًا لعب بشكل مميز ولكننا دفعنا ثمن البداية السيئة».

وتابع: «نعمل بشكل جماعي ولا نعتمد على لاعب بعينه، لدينا شكل ثابت ونظام لعب، الخسارة أمام الزمالك لن تؤثر علينا بالسلب».

وأتم: «خسرنا أمام الزمالك وهو فريق كبير، نسعى لتصحيح الأمور والعودة للانتصارات في الفترة القادمة».