شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع مباراة كرواتيا وقطر في الصالة المغطاة ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار حرصه على متابعة مباريات مونديال اليد، واطمئنانه على كافة الاستعدادات والتجهيزات بالصالات المستضيفة للمنافسات، حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، المباراة الختامية للمجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد، والتي أقيمت بالصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسفير توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة.

وجمعت المباراة منتخبي كرواتيا وقطر، واللذان ضمنا التأهل للدور الرئيسي للبطولة برصيد 4 نقاط للمنتخب القطري، و3 نقاط لمنتخب كرواتيا، وتحدد مباراة اليوم متصدر المجموعة، وتأهل معهم منتخب اليابان بعد فوزه على أنجولا بنتيجة 30- 29 في مباراتهما التي أقيمت في الرابعة والنصف عصر اليوم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني المتميز الذي يظهر عليه لاعبو المنتخبات المشاركون في المونديال، وتقديم مباريات حماسية على مستوى الحدث الدولي، لافتاً إلى حرص الجميع على الالتزام التام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية واجبة الاتباع لمجابهة فيروس كورونا، وفق الخطة الوقائية المحددة.

و تستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال يناير الجاري بمشاركة 32 منتخباً مقسمين على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويصعد للدور الرئيسي أول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة وفقاً للوائح البطولة.