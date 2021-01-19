شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات سلة الزمالك يهزمن وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة السلة المرتبط تحت 16 عاما (أ) للبنات بالنادي على وادي دجلة (أ) بنتيجة 56 / 32 في مباراة الاياب التي جمعت بين الفريقين اليوم بالملاعب المفتوحة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي ببطولة منطقة الجيزة.

بهذا الفوز فقد تأهل الفريق لخوض أولى مبارياته بالدور النهائي بالبطولة في مواجهه نظيره صيد الدقي المقررة مساء السبت القادم بالملاعب المفتوحة بالقلعة البيضاء.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقياده شريف صلاح الدين المدير الفني، استئناف التدريبات غدا، وذلك استعدادا لخوض مباريات الدور النهائي للبطولة.