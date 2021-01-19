شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الكرة الطائرة سيدات في الزمالك يهزم الصيد بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك تحت قيادة ايهاب محمد، على فريق الصيد بنتيجة اشواط 3 – صفر.. خلال اللقاء الذي جمع بصالة نادي الزمالك بالدوري الممتاز.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: «25-22»- «26-24»- «25-21».

ويستعد الفريق لمواجهة فريق الجزيرة يوم الجمعة المقبل بصالة الشرقية للدخان ضمن منافسات الدوري.

ويقود الفريق كل من ايهاب محمد على المدير الفني وناهد بدوي مساعدة المدرب وابراهيم بدر مدرب أحمال واداري الفريق مسعد عطا الله.