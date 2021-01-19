شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يهزم المصري في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق نادي الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ على المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على النادي الاجتماعي ببورسعيد، بالجولة العاشرة من المجموعة الثانية من بطولة الجمهورية، وأحرز هدفي الزمالك محمد صلاح.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق إلى ٢٤ نقطة ليواصل تصدر المجموعة.

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرًا فنيًا، ويساعده عامر صبري مدربًا عامًا وحسام أسامة مساعدًا، ومحمد عبدالرحيم «ميشو» مديرًا إداريًا للفريق، ومدرب حراس أيمن الطويل، وخالد عبدالرسول للعلاج الطبيعي.

وأكد عبدالرؤوف أن الفريق واصل أداءه الطيب اليوم بالفوز، ومواصلة تصدر المسابقة والمجموعة الثانية ببطولة الجمهورية، وإنهاء الدور الأول باكتساح.

وأشار إلى أن الفريق أمامه مواجهات صعبة خلال الفترة المقبلة لحصد هذه البطولة.