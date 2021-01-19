اخبار الرياضه

مدحت عبدالهادي: سعيد بعودة ساسي ومصطفى محمد للمشاركة مع الفريق

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي: سعيد بعودة ساسي ومصطفى محمد للمشاركة مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعرب مدحت عبدالهادي، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بعد الفوز على الجونة، مؤكدًا أنه فوز مهم، والأداء يعتبر أفضل من المباريات الماضية.
وأضاف «عبدالهادي» أن الزمالك حصل على الثلاث نقاط وهو هدفه الرئيسي، موضحا أن الجهاز الفني سعيد بعودة الثنائي ساسي ومصطفى محمد لأنهما إضافة كبيرة للفريق.

وعن المغربي أشرف بن شرقي قال «عبدالهادي»: «أعتقد أنه كان يريد التسجيل بعد إهداره للفرصة المحققة، وخروجه وجهة نظر خاصة بالجهاز الفني».

وفاز الزمالك على الجونة بهدف ليوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    157,275

  • تعافي

    123,491

  • وفيات

    8,638

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا