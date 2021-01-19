شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي: سعيد بعودة ساسي ومصطفى محمد للمشاركة مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب مدحت عبدالهادي، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بعد الفوز على الجونة، مؤكدًا أنه فوز مهم، والأداء يعتبر أفضل من المباريات الماضية.

وأضاف «عبدالهادي» أن الزمالك حصل على الثلاث نقاط وهو هدفه الرئيسي، موضحا أن الجهاز الفني سعيد بعودة الثنائي ساسي ومصطفى محمد لأنهما إضافة كبيرة للفريق.

وعن المغربي أشرف بن شرقي قال «عبدالهادي»: «أعتقد أنه كان يريد التسجيل بعد إهداره للفرصة المحققة، وخروجه وجهة نظر خاصة بالجهاز الفني».

وفاز الزمالك على الجونة بهدف ليوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.