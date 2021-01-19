شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة الأهلي يخضع للتحقيق بعد هجومه على مجدي عبدالغني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أمير هشام، مقدم البرامج بقناة النادي الأهلي، للتحقيق اليوم في المجلس الأعلي للإعلام، فيما هو منسوب له في شكوى مقدمة من جانب مجدي عبدالغني قائد المنتخب الوطني ونجم الأهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين تجاه المذيع خلال تقديمه لأحد حلقاته .

واستمعت لجنة الشكاوي بالمجلس أمس لأقوال أمير هشام عما بدر منه تجاه مجدي عبدالغني وحديثه عن «قضايا ميراث» وأمور أخرى فاجأ بها المذيع المتابعين خلال تقديمه برنامجا رياضيا في قناة النادى الأهلى.

وكان مجدي عبدالغني قدم شكوى للمجلس الأعلي للإعلام ضد ما بدر من جانب مقدم البرامج في النادي الأهلي في أحد حلقاته من توجيه عبارات غير مقبولة وغير رياضية تجاه نجم الأهلي السابق .