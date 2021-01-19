شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي حينما واجه المضيف في كأس العالم للأندية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الكرة بالنادي الأهلي في مواجهة أمام نظيره الدحيل القطري، الفريق المضيف للمونديال، وذلك في الدور الأول من عمر المسابقة.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل بالعملاق البافاري فريق بارين ميونخ الألماني في نصف النهائي.

وسبق وأن تقابل الأهلي أمام الفريق المضيف لكأس العالم للأندية في مرة وحيدة من قبل على مدار مشاركاته الخمسة الماضية بالمونديال.

وضرب الأهلي موعداً مع هيروشيما الياباني، في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية نسخة 2012 باليابان، حيث كان منافسه يحمل لقب الدوري الياباني في ذلك الوقت.

واستطاع الطوفان الأحمر اجتياز عقبة صاحب الأرض والتفوق بهدفين مقابل هدف، حيث وقع كل من محمد أبوتريكة وسيد حمدي على ثنائية بطل أفريقيا في تلك المباراة.

وحقق الأهلي المركز الرابع في نسخة 2012 بعد الإطاحة بأصحاب الأرض، في حين أن انجازه الأكبر كان في نسخة 2006 بحصد الميدالية البرونزية.