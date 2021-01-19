شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينتظر القرار الأخير لفوتا وديسابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى العديد من المفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب لتولى مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة أملا فى استعادة تحسن النتائج وانتشال الفريق من سلسلة الهزائم التى يحققها فى الفترة الأخيرة، ودخل مجلس الإدارة ولجنة التعاقدات فى مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبى، على رأسهم الهولندى مارك فوتا، والفرنسى ديسابر، وذلك بعدما استقر مسؤولو النادى على إسناد المهمه لمدرب أجنبى، بعدما رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر المقاصة، الرحيل عن الفريق الفيومى وقيادة الإسماعيلى وطالب بتأجيل المفاوضات لحين الانتهاء من الموسم الحالى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الارتباك داخل النادى، عقب خطاب اتحاد الكرة بضرورة تسديد الغرامة الموقعة على النادى والتى تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه لنجوم المستقبل على غرار الغرامة الموقعة على النادى بعد انتقال إبراهيم حسن لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى إلى نادى الزمالك لصالح نادى نجوم المستقبل.