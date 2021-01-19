شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوى» والحكام يشعلون أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأزمة بين مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، واتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بعد رفض الجبلاية اتهامات القلعة الحمراء، خلال البيان الذى صدر الأثنين، واتهم فيه الحكام بأنهم السبب فى فقدان الفريق الأحمر نقاطًا بالدورى الممتاز فى أعقاب أحداث التعادل السلبى للأهلى مع البنك الأهلى فى الدورى الممتاز، وإيقاف محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه بعد أن أمسك بمحمد سلامة، حكم المباراة.

ورفض أحمد مجاهد إيقاف الحكم محمد سلامة، وأشاد مجاهد بمستوى حكم اللقاء خلال اتصال هاتفى دار بينهما، وأكد على دعمه للحكام خلال المرحلة المقبلة، رافضًا الضغوط التى تعرضت لها الجبلاية خلال الساعات الماضية من جانب مسؤولى الأهلى بعد البيان الذى صدر من إدارة النادى الأحمر.

كان الأهلى قد أصدر بيانًا، الأثنين، أكد خلاله على أن الأخطاء التحكيمية التى شهدتها بعض مباريات الأهلى فى الدورى لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام الـ«V.A.R»، حيث تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلى فى تصرف غير مفهوم.

وجاء فى البيان أيضًا أن النادى الأهلى لم يكن يرغب- كعادته- فى التعقيب على أداء التحكيم المصرى، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتى أثرت فى نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى فى مباراتى وادى دجلة والبنك الأهلى، اللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة، سواء من حكام الساحة أو من حكام الـ«V.A.R»، دفعت النادى لهذه المخاطبة العاجلة، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

لحظة محاولة محمد الشناوى التحدث مع حكم مباراة البنك الأهلى

وطالب الأهلى مسؤولى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع، لضمان استكمال بطولة الدورى فى أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيرى، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد سلامة دوّن فى تقريره ما دار بينه وبين محمد الشناوى، حارس الأهلى، وأكد أن الحارس لم يتجاوز فى حقه ولم يخرج من فمه أى لفظ خارج، وقال له بالحرف الواحد: «إنت بتدينى إنذار ليه.. عاوز منى ايه؟.. أنا بقولك لاعب البنك الاهلى وقع على الأرض بيضيع وقت تدينى إنذار»، وعندما ترك الحكم حارس الأهلى متجهًا إلى غرفة الملابس أمسك به الشناوى وهو ما أدى لإيقافه أربع مباريات، يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه مصدر داخل لجنة الحكام أن محمد سلامة لم يخطئ نهائيًا فى قراراته خلال المباراة، لافتًا إلى أن

قرار إلغاء هدف أيمن أشرف كان صحيحًا بعدما ارتقى فوق مدافع البنك الأهلى قبل أن يسدد الكرة برأسه فى مرمى المنافس، يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه أحمد مجاهد تعيين عصام عبدالفتاح مشرفًا على تدريب الحكام على تطبيق تقنية الفيديو «V.A.R» خلال المرحلة المقبلة مع استمرار وجيه أحمد رئيسًا للجنة الحكام، يأتى هذا فى الوقت الذى تبحث فيه الجبلاية تخفيف عقوبة محمد الشناوى فى حالة موافقة لجنة الانضباط.