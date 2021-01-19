شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الدحيل.. مباراة وحيدة جمعت الأهلي بالأندية القطرية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الكرة بالنادي الأهلي في مواجهة أمام نظيره الدحيل القطري، الفريق المضيف للمونديال، وذلك في الدور الأول من عمر المسابقة.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل بالعملاق البافاري فريق بارين ميونخ الألماني في نصف النهائي.

وبالنظر في دفتر مواجهات الأهلي بالأندية القطرية سنجد مباراة وحيدة فقط.

الأهلي واجه فريق العربي القطري خلال منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس 1995، والتي احتضنتها القاهرة وتُوج به المارد الأحمر في المباراة النهائية على حساب الشباب السعودي بهدف شهير لأحمد فيليكس.

واستطاع الأهلي الانتصار على فريق العربي القطري بثلاثية نظيفة في ثاني مبارياته بتلك النسخة من المسابقة.

وحملت ثلاثية الأهلي يومها توقيع كل من أيمن شوقي وعادل عبدالرحمن ووليد صلاح الدين.