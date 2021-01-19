شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيقاف» يطارد حجازي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يشارك المدافع الاتحادي أحمد حجازي في مواجهة الكلاسيكو أمام فريق النصر يوم (الأحد) القادم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حجازي حصل على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام العين أمس في الدوري، ودخل ضمن قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في لقاء النصر القادم.

إذ ستكون مباراة العميد عقب مواجهة النصر أمام فريق الاتفاق يوم (السبت) 30 من شهر يناير الجاري عند الساعة (6:00) مساء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة في بطولة الدوري.