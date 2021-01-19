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«الإيقاف» يطارد حجازي

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جدة - خالد شويل - يشارك المدافع الاتحادي أحمد حجازي في مواجهة الكلاسيكو أمام فريق النصر يوم (الأحد) القادم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في دوري كأس الأمير للمحترفين.

وكان حجازي حصل على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام العين أمس في الدوري، ودخل ضمن قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في لقاء النصر القادم.

إذ ستكون مباراة العميد عقب مواجهة النصر أمام فريق الاتفاق يوم (السبت) 30 من شهر يناير الجاري عند الساعة (6:00) مساء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة في بطولة الدوري.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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