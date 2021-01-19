شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يوجه بتكريم المشاركات في بطولة السلم للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية عن مكرمة جديدة للبطولة أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتكريم خاص لجميع المشاركات في سباق الإماراتيات الهواة اللواتي أكملن مسافة السباق البالغة 75 كيلومتراً.

وتوجه عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة للبطولة ومكارم سموه المستمرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي وضعت البطولة في الصدارة وزيادة عدد المشاركين والسباقات حيث أصبحت تضم حتى الآن 6 سباقات متنوعة ضمن النسخة الخامسة من البطولة التي تقام برعاية وتوجيهات ودعم سموه في منطقة سيح السلم في دبي.

وزف الفلاسي، نبأ مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جميع الفتيات المشاركات اللواتي أنهين السباق، مؤكداً أن هذه المكرمة الجديدة تأتي ضمن المكارم العديدة والمستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للبطولة عموماً وللفتيات خصوصاً حيث تفضل سموه بتكريمهن للعام الثاني توالياً.

وكشف عمير بن جمعة الفلاسي، أن المكرمة ستشمل المشاركات اللواتي أنهين مسافة السباق البالغ 75 كلم.

وكان السباق الذي أقيم الأسبوع الماضي شهد مشاركة 89 فتاة إماراتية، وشهد فوز الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم بالمركز الأول في السباق، وجاءت بالمركز الثاني عائشة فولاذ من فريق «بي أر»، ونالت شهلة الحوسني من شرطة دبي المركز الثالث.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل في سباق النخبة للسيدات، الذي سيقام بصورة تجريبية للمرة الأولى في شهر فبراير/شباط المقبل، في إطار السعي لتعزيز حجم المشاركة وشمولية المنافسات، والتأكيد على دعم تمكين المرأة وتحفيز المتفوقات من جميع المستويات.

ويغلق الأربعاء 20 يناير باب التسجيل في سباق الهواة الإماراتيين الثالث هذا الموسم ضمن البطولة، والذي سيقام يوم 25 يناير الجاري.