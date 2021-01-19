شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لبطولة سلة الجاليات بمشاركة 500 لاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد انطلاق موسم بطولات «بول أبف أوول» المفتوحة المحلية للجاليات لكرة السلة، انطلاقة قوية شملت كافة المراحل السنية، بداية من 12 سنة، وحتى فوق 40 سنة، وكانت البداية بمنافسات بطولة الرجال درجة أولى، التي تضم 6 فرق، وفئة النساء 6 فرق أيضاً، ثم منافسات فئة الرجال درجة ثانية التي تجمع 19 فريقاً، ومنافسات فرق الرجال درجة ثانية 7 فرق، ومنافسات بطولة «الميكس رجال وسيدات» 6 فرق، ثم بدأت منافسات دوري الناشئين من 15 حتى 18 سنة، والأشبال من 12 وحتى 15، والماسترز لفئة فوق 40 سنة.

يذكر أن بطولات «بول أبف أوول» المفتوحة المحلية للجاليات لكرة السلة هي واحدة من أكبر البطولات المفتوحة، التي تنظم سنوياً على مستوى الدولة؛ لكونها تضم كافة الفئات العمرية، ويشارك بها عدد قياسي من محبي وعشاق اللعبة من المواطنين وممثلي كافة الجاليات المقيمة في الدولة يتجاوز 500 لاعب ولاعبة يمثلون كافة الأعمار، وهي من البطولات التي تحظى بإشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وباعتماد مجلس دبي الرياضي، وتقام في عدد من الملاعب في أماكن متفرقة في دبي، وتحديداً بملاعب مدارس جميس، وملاعب الأكاديمية الأمريكية في البرشا.

وقال بلال أبيض، رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على البطولة: «رغم كل التحديات الكبيرة التي تواجه الرياضة بسبب جائحة «كورونا»، إلا أن إدارة الأكاديمية تفتخر بنسخة هذا العام، التي تحظى بمشاركة قياسية من عشاق السلة على مستوى الدولة».