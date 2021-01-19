شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة النصر تعلن ضم البولندي زبيغنيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت إدارة الألعاب بنادي النصر مع المحترف البولندي زبيغنيو بارتمان لقيادة فيق كرة الطائرة الأول لمدة عام للمنافسة على كل الألقاب هذا الموسم، كونه أحد أبرز اللاعبين المحترفين ليس على مستوى بولندا فقط بل على مستوى أوروبا، حيث نجح خلال مشواره الاحترافي في قيادة عدد من الأندية الأوربية داخل وخارج بولندا لتحقيق أفضل النتائج، كما كان عنصراً مهماً خلال مشاركاته مع المنتخب البولندي خلال مشاركاته الرسمية خاصة خلال دورة الألعاب الأولمبية 2012.

وشارك في مراسم توقيع اللاعب للنادي كل من منصور الفلاسي عضو شركة الألعاب الرياضية في النادي ومشرف كرة الطائرة بجانب أحمد شريف الجناحي المدير التنفيذي لإدارة الألعاب وعدد من مسؤولي اللعبة في النادي.

وأشار الفلاسي إلى أن اللاعب البولندي الجديد يعتبر إضافة قوية للفريق خلال مشواره التنافسي هذا الموسم، مشيداً بالصفة التي تعول عليها الإدارة الكثير من الآمال لفريق الطائرة الأول هذا الموسم.