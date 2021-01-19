شكرا لقرائتكم خبر عن تورينو الإيطالي يقيل المدرب جيامباولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو - رويترز

أعلن نادي تورينو المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم؛ الثلاثاء؛ إقالة المدرب ماركو جيامباولو بعد فوز واحد في 12 مباراة، وتعيين دافيدي نيكولا بدلاً منه.

ويقبع تورينو في المركز 18 بعد بداية سيئة للموسم، حيث شغل جيامباولو مدرب ميلان السابق المنصب لأقل من ستة أشهر.

وكان نيكولا، الذي شارك كلاعب مع تورينو لموسم واحد 2005-2006، يتولى تدريب جنوى قبل إقالته في أغسطس/آب رغم النجاح في الهروب من الهبوط والبقاء في دوري الأضواء.

وقال تورينو في بيان: "لقد حقق نجاحاً كبيراً الموسم الماضي، حيث ساعد جنوى على تجنب الهبوط، أوربانو كايرو رئيس النادي يرحب بنيكولا ويتمنى له ولجهازه كل التوفيق".