موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية.. والحاوي يغيب عن المونديال.. وأفشة يغادر المران مصابا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، عن مواجهة الأهلي لنظيره الدحيل القطري في ربع نهائي المونديال.

وتقام مباراة الأهلى مع نظيره القطري، فى الرابع من شهر فبراير المقبل على ملعب "المدينة التعليمية" في الريان، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ويلتقي على الجانب الآخر فريقي أولسان هيونداي الكوري، وتيجريس المكسيكي في المباراة الأخرى بالدور الأول.

وجنبت القرعة فريقي بايرن ميونيخ، وبطل أمريكا اللاتينية، مواجهة الدور الأول، حيث ينتظران منافسيهما في مباراة قبل النهائي.

وفي مباراتي نصف النهائي ينتظر بايرن ميونيخ الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري، فيما ينتظر بطل أمريكا اللاتينية الفائز من مواجهة هيونداي الكوري، وتيجريس المكسيكي.

ومن المقرر أن يتحدد بطل أمريكا اللاتينية يوم 30 يناير الجاري، بين فريقي بالميراس وسانتوس البرازيليين.

وكان أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا أعلن انسحابه من البطولة بسبب فيروس كورونا، ليتأهل الدحيل مباشرة للدور الأول، ويتجاوز المباراة التمهيدية.

وليد سليمان يغيب عن المونديال

من ناحية أخرى، أعلن الأهلي، الثلاثاء أن لاعبه وليد سليمان سيغيب شهرا عن المباريات بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وهو ما كشفته الآشعة.

وأوضح النادي أن سليمان (36 عاما) سيغيب بذلك عن مونديال الأندية الذي ينطلق في قطر في 4 فبراير المقبل.

وسيبدأ لاعب وسط الأهلي تنفيذ برنامج تأهيلي يوم الأربعاء.

وتعرض لاعب إنبي وبتروجت السابق لإصابة يوم الأحد خلال مواجهة الأهلي والبنك الأهلي التي انتهت بلا أهداف في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بعد المباراة أنه دفع بوليد بعدما تأكد من جاهزية اللاعب خلال الإحماء.

أفشة يغادر مران الأهلي مصابا

وفي سياق متصل، أُصيب محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بكدمة خلال مران الفريق، الثلاثاء بملعب مختار التتش.

وجاءت إصابة أفشة خلال كرة مشتركة في المباراة التدريبية للفريق.

وغادر أفشة المران قبل دقائق من نهايته بعدما خضع لفحص طبي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الذي فضل عدم إكمال صانع ألعاب الأهلي للمران.

من جانبه، كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، حجم إصابة ‏أفشة، مؤكدًا أنها بسيطة وسيعود للتدريبات الأربعاء.

وأكد أبو عبلة في تصريحات لـ"ليلا كورة"، أن إصابة أفشة بسيطة بعدما استلم الكرة على "وش" قدمه"، لافتا أنه سيعود للمشاركة في التدريبات الأربعاء بشكل طبيعي.

وأوضح طبيب الأهلي، أن إصابة أفشة لا تدعو للقلق وكان من الممكن أن يكمل المران مع باقي الفريق لكن المران كان قد إنتهي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غد الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دوري we المصري.