قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي في طريقه لمواجهة مرتقبة مع بايرن ميونيخ



الشارقة - اميمة ياسر -

وضعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي أجريت منذ قليل الأهلي بطل أفريقيا، في مواجهة مرتقبة مع بطل أوروبا، بايرن ميونيخ الألماني.

وكشفت القرعة التي أقيمت مساء الثلاثاء، عن المواجهات والمسارات المرتقبة للأندية الستة المشاركة في البطولة، التي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل في الدوحة.

وسيواجه الأهلي المصري نادي الدخيل القطري، في مواجهة عربية-عربية بالدور الأول، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

وفي المسار الآخر، سيواجه بطل آسيا، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، خصمه بطل أميركا الشمالية والوسطى، أونال تيغريس المكسيكي، على أن يواجه الفائز منهما بطل أميركا الجنوبية، في نصف النهائي الثاني.

وسيتحدد بطل أميركا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، خلال نهائي بطولة "كوبا ليبرتادوريس" بين بالميراس وسانتوس البرازيليان.

ومنذ تحقيق الأهلي للقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، نهاية العام الماضي، وتترقب جماهيرها مواجهة بايرن ميونيخ، زعيم أوروبا، من خلال آلاف المنشورات والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستتيح القرعة فرصة مواجهة الفريقين في نصف النهائي، ولكن على الأهلي تجاوز خصمه الدحيل أولا.