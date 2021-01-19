ممثلا عن قارة إفريقيا .. الأهلي ينتظر نتيجة قرعة بطولة كأس العالم للأندية اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة حيث تجرى قرعة بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2020 ممثلا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2020 على حساب الزمالك بالفوز 2-1 في المباراة النهائية.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا صباح أمس الاثنين، لإيضاح ما سيتم اعتماده من قرارات بشأن نظام بطولة كأس العالم للأندية بعد تأكيد انسحاب أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا من البطولة.

وقال نص البيان:

عقب تأكيد نادي أوكلاند سيتي أنه لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA في ضوء جائحة COVID-19 وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، عدّل FIFA جدول مباريات البطولة.

لم يتغيّر شكل المسابقة مع خسارة المباراة الافتتاحية حيث ستقام منافسات البطولة على ملعبي استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي الذي كان من المقرر أن يستضيف مباراتين من مباريات البطولة.

سيستضيف استاد أحمد بن علي المباراة الأولى في 4 فبراير، فيما يتوّج بطل كأس العالم للأندية FIFA على استاد المدينة التعليمية يوم 11 فبراير.

سيخوض منافسات البطولة: الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيجريس وممثل أمريكا الجنوبية الفائز بنهائي ليبرتادوريس المقرر في 30 يناير.

وعقب انسحاب نادي أوكلاند سيتي سينتقل فريق الدحيل القطري مباشرة إلى الدور الثاني.