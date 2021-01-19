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فورمولا واحد: تجارب موسم 2021 في البحرين

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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باريس: تستضيف البحرين تجارب الموسم المقبل لبطولة العالم للفورمولا واحد بين 12 و14 آذار/مارس على حلبة صخير، بحسب ما أعلن الثلاثاء مروّج البطولة والاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

وكانت التجارب مقررة في مدينة الإسبانية مطلع آذار/مارس، لكنها انتقلت بعد تأجيل السباق الأول في الموسم في أستراليا إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بسبب تداعيات جائحة المستجد.

وينطلق الموسم القياسي المؤلف من 23 سباقاً في البحرين في 28 آذار/مارس، بعد أسبوع من الموعد الأساس في ملبورن.

ولم يتم تحديد موعد لجائزة الصين الكبرى التي تأجلت أيضاً والمقامة عادة في نيسان/أبريل.

وتقلصت تجارب الشتاء إلى ثلاثة أيام بدلاً من ستة، فيما بقيت السيارات كما هي تقريباً على غرار موسم 2020، في محاولة لتقليص النفقات وسط الأزمة المالية الناجمة عن كورونا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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