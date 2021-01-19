شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرب لاعبي الأهلي على ضرب "التكتلات الدفاعية " للخصوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تخصيص جزء من مران اليوم الثلاثاء من أجل تدريب لاعبيه على التعامل مع التكتلات الدفاعية للمنافسين، والتي لم يجيد لاعبي المارد الأحمر التعامل معها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التحرك بدون كرة والاعتماد على التمريرات القصيرة من أجل خلخة دفاع المنافسين وضرب الحصون الدفاعية والكثافة العددية من لاعبي الفريق المنافس في وسط ملعبهم، والاعتماد على الأطراف من أجل سحب المنافس بعيدا عن منطقة جزاؤه ومن ثم فتح فرص لتسجيل الأهداف.

ومنح موسيماني تعليماته للاعبي الأهلي بضرورة التحرك بشكل مستمر واللعب بين الخطوط، وكذلك تنفيذ بعض الجمل الفنية للتعامل مع التكتلات الدفاعية، بعدما أظهرت مباراتي وادي دلة والبنك الأهلي فشل لاعبي الأهلي في التعامل مع الكثافة العددية الكبيرة لمدافعي الخصوم.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية بين ثلاث مجموعات على مرمى واحد، وحرص موسيماني المدير الفني للفريق على تنفيذ جانب من الجمل التكتيكية والفنية، وتوجيه بعض التعليمات للاعبين خلال المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة بعد غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.