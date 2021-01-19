شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الزمالك قدم مباراة متوازنة امام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أن مواجهة الجونة اليوم كانت صعبة جدا لأنه فريق قوي، مشددا على أن الزمالك كان لديه هدف واضح وهو الفوز، وتصدر الدوري.

أضاف قاسم أن الفريق أضاع فرصا كثيرة لكنه لم يشعر بالقلق من إضاعتها حيث قدم الزمالك مباراة متوازنة على المستوى الدفاعي والهجومي.

من جانبه أعرب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سعادته بالفوز على الجونة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم.

قال باتشيكو خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى: "فى البداية أوجه الشكر لمسئولى ملعب بتروسبورت وكان هناك تحسن ملحوظ فى أرضية الملعب، والحديث عن صدارة الدورى أمر مبكر، لإن الدورى مازال طويلاً وأمامنا مواجهات قوية، وكل فريق يرغب فى تحقيق الفوز على الزمالك".

أضاف المدير الفنى للزمالك: "بهنئ لاعبينا على الفوز أمام الجونة، وكانت مباراة صعبة لإنه فريق لم يخسر أي مباراة حتى اليوم، لاعبينا قدموا مباراة جيدة دفاعيًا وهجوميًا، والجونة حاول بشتى الطرق للتعادل لكنه لم يستطيع".

تابع حديثه: "الجونة كان عندها استحواذ اكثر لكن كنا منظمين، وبتحدث عن جميع الخطوط وليس الدفاع أو الهجوم فقط، بنفكر ماتش بماتش ولسة بدرى على تحديد المتصدر، وكل مباراة ستكون صعبة، وفتح باب الانتقالات بيأثر على اللاعبين وتركيزهم".

أردف باتشيكو: "الأهداف من خارج منطقة الجزاء ناتجة عن التدريبات، ولم نستطيع تسجيل كل الفرص لكن سعيد بالجراءة الهجومية، وبشكر كل اللاعبين وبالتحديد أشرف بن شرقى لتضحيته وموافقته على اللعب في الجانب الأيمن رغم إنه يجيد اللعب على الجانب الأيسر".

وفاز الزمالك على الجونة بهدف ليوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.