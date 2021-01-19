شكرا لقرائتكم خبر عن كوميكسات وسيناريوهات الأهلاوية بعد قرعة كأس العالم للأندية.. اعرف توقعات الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2020، العديد من ردود الأفعال على السوشيال ميديا، حيث مواجهة الأهلى مع الدحيل القطرى في مباراة الأولى واحتمالات مقابلته فريق بايرن ميونخ الألماني في حال الفوز، الأمر الذى جعل جماهير المارد الأحمر تتناول تلك الاحتمالات تارة بالسخرية ووضع سيناريوهات تخيلية لكل مباراة على حدى.



البايرن ترند على تويتر

انعكست حالة الفكاهة والضحك بين جماهير النادى الأهلى من خلال العديد من الترندات التي تصدرت قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث تصدر هاشتاج "بايرن" و"كأس العالم".





وأقترح أحد مغردو موقع تويتر لسيناريو أكثر تفائلاً:" حيث كتب:" هنكسب الدحيل سكور ونقفل قدام البايرن، فنكسبه ضربات جزاء، الشناوي اغلى من نوير في البلانتات معروفة، نوصل النهائي وكدا كدا ماتش النهائي مضمون، موسيماني مبيخسرش نهائيات".

وسخر أخر عن تفوق فريق بايرن ميونخ، حيث رجع كفته على الأهلى في حال الفوز على الدخيل القطرى، قائلاً :" أنا اتفرجت علي ماتش البايرن في الكاس وكام ماتش ليهم مؤخرا ومستواهم ضايع جدا اليومين دول وإن شاء الله مع شوية تركيز ورجولة هنشيل سبعه بس مش هتوصل لتمانيه"، كما علق أخر ساخر:" علي كده بقي خط دفاع البايرن ده في لعيبه تقدر توقف مروان .. ولا هيلجأوا للعنف لإيقافه؟".

كما انتشر أفيه على السوشيال ميديا، حيث قال أحدهم:"إن شاء الله سنضع الدحيل في ورطة شديدة.كيف ذلك؟سنجعلهم يواجهون البايرن"، على النقيض تفاءل أخر :" البايرن خرج من فرقة درجة عاشرة تقريبا في كأس المانيا وشكلها سامع ركبك بتخبط بجد قبل كأس العالم للأندية".

ويواجه بايرن ميونخ الفائز من لقاء الأهلى مع الدحيل القطرى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".