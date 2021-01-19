شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان يحتفل بالتأهل للدور الرئيسى لمونديال اليد على مهرجان "اخواتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المنتخب اليابانى لكرة اليد، بالفوز على نظيره الأنجولى والتأهل للدور الرئيسى لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليا فى مصر "مصر 2021" حيث قاموا بالرقص على أغنية المهرجانات الشعبية "اخواتى"، داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة.

ونشر الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، عبر تويتر، فيديو من الفرحة والاحتفالات للمنتخب اليابانى، معلقا: "لما تتأهل أنت واخواتك، اليابانيون أحبو الإقامة فى مصر على ما يبدو".

ونجح المنتخب اليابانى، فى خطف تذكرة التأهل للدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد رجال، وذلك بعد فوزه على نظيره الأنجولى 29/30 فى إطار منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة من الدور الأول.

بدأت المباراة بتقدم أنجولا بهدفين ثم عادلت اليابان النتيجة وظلت المباراة سجال هدف لهدف حتى منتصف الشوط بسبب تألق حارسى مرمى الفريقين قبل أن يحول المنتخب اليابانى مسار المباراة ويتقدم ويوسع الفارق حتى أنهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف، وفى الشوط الثانى افتتح المنتخب اليابانى التسجيل وواصل تقدمه حتى أصبح الفارق أربعة أهداف 21/25 فى الدقيقة الـ 48 من عمر المباراة، قبل أن يستفيق المنتخب الأنجولى ويقلص الفارق ثم يتعادل فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء ثم يتقدم فى الدقيقة التالية مباشرة بفضل تألق حارسه جيوفاني، ولكن سرعان ما تداركت اليابان الموقف وتعادلت فى الدقيقة 56 ثم تقدمت بهدف وواصلت التقدم حتى نهاية المباراة الحماسية التى شهدت ندية كبيرة.

أدار اللقاء تحكيمياً الطاقم التونسى المكون من سمير كريشن وسمير مخلوف، وأحرز جين واتانابى الظهير الأيمن لمنتخب اليابان لقب رجل المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب اليابانى للدور الرئيسى كثالث المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، ويلعب المنتخب الأنجولى بكأس الرئيس أمام رابع المجموعة الرابعة.