شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يشارك أمام الجونة بدلاً من أوباما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، بالتونسى فرجانى ساسى بدلاً من يوسف أوباما، خلال مواجهة الجونة بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومازال الابيض متقدمًا بهدف دون رد، ويبحث الزمالك فى مباراة اليوم لانتزاع صدارة الدورى بعد تعثر الأهلى المنافس المباشر للزمالك على لقب الدورى، أمام البنك الأهلى بعد تعادل الفريقين سلبيا أول أمس.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام ، محمود حمدى الونش، محمد عبدالغنى، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: شيكابالا

ويجلس علي دكة البدلاء :محمد عواد وعبدالله جمعة وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم ومصطفى محمد وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وحسين فيصل

فيما بدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : محمد يكن – لؤي وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم

خط الوسط : ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادي – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي

خط الهجوم : كريم الطيب

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 16 نقطة من 6 مباريات حيث حقق الفريق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة ولم يتعرض لأى خسارة فى الدورى حتى الأن، واحرز لاعبوه 11 هدفا واستقبل مرماه هدفين فقط.

فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات ولم يتعرض أيضا لاى خسارة فى الدورى حتى الان، واحرز لاعبوه 8 اهداف واستقبل مرماه 3 أهداف.