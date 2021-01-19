شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد.. منتخب ألمانيا: تطبيق الإجراءات الاحترازية يسير على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أوليفر روجيش، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا، بتبطييق الإجراءات الاحترازية في بطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، تسير على أعلى مستوى.

وتحدث روجيش عن نجاح نظام الفقاعة الطبية المتبع في بطولة مصر 2021، قائلا: "سعيد بوجودي في مصر، الإجراءات تسير بشكل جيد، نتواجد في أماكن واسعة، الإلتزام بالكمامة طوال الوقت، وكل شيء يسير على ما يرام".

وشدد المدير الرياضي للماكينات وفقا للموقع الرسمى للبطولة على أن هذه ليست الزيارة الأولى له لمصر، حيث سبق وزار مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يزور خلالها العاصمة المصرية، القاهرة، مادحا المصريين بقوله: "يتعاملون بطريقة لطيفة ولا يتأخروا في المساعدة، كما أنهم يرحبون بنا بشكل رائع في بلدهم".

من جانبه أشاد أكسيل كرومر رئيس بعثة منتخب ألمانيا، باللجنة المنظمة لبطولة مصر 2021 وإدارتها للبطولة حتى الآن وسط جائحة كورونا، قائلا: "معجب بإدارة اللجنة المنظمة لبطولة العالم، وتمكنهم من السيطرة على الأمر في ظل جائحة كورونا، الإجراءات تسير بمنتهى الجدية كما يحدث في ألمانيا"