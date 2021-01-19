اخبار الرياضه

كأس العالم لكرة اليد.. منتخب ألمانيا: تطبيق الإجراءات الاحترازية يسير على أعلى مستوى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد.. منتخب ألمانيا: تطبيق الإجراءات الاحترازية يسير على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أوليفر روجيش، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا، بتبطييق الإجراءات الاحترازية في بطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، تسير على أعلى مستوى.

 

وتحدث روجيش عن نجاح نظام الفقاعة الطبية المتبع في بطولة مصر 2021، قائلا: "سعيد بوجودي في مصر، الإجراءات تسير بشكل جيد، نتواجد في أماكن واسعة، الإلتزام بالكمامة طوال الوقت، وكل شيء يسير على ما يرام".

 

وشدد المدير الرياضي للماكينات وفقا للموقع الرسمى للبطولة على أن هذه ليست الزيارة الأولى له لمصر، حيث سبق وزار مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يزور خلالها العاصمة المصرية، القاهرة، مادحا المصريين بقوله: "يتعاملون بطريقة لطيفة ولا يتأخروا في المساعدة، كما أنهم يرحبون بنا بشكل رائع في بلدهم".

 

من جانبه أشاد أكسيل كرومر رئيس بعثة منتخب ألمانيا، باللجنة المنظمة لبطولة مصر 2021 وإدارتها للبطولة حتى الآن وسط جائحة ، قائلا: "معجب بإدارة اللجنة المنظمة لبطولة العالم، وتمكنهم من السيطرة على الأمر في ظل جائحة كورونا، الإجراءات تسير بمنتهى الجدية كما يحدث في ألمانيا"

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا