شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: الجونة كان قادرا على الفوز أمام الزمالك ورحيل بواليا غير مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة أن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ولكن سوء التوفيق الذى ظهر في إنهاء الفرص التي أتيحت للفريق الساحلى أدى لهزيمته بهدف مقابل للاشئ .

وأوضح شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه لا يوجد تدعيم لفريق الجونة حاليا و أن رحيل المهاجم الزامبى والتر بواليا لا يؤثر على أداء الفريق ولديه عناصر جيدة قادرة على تعويضه وأنه راضى عن أداء اللاعبين اليوم رغم التعليمات التي أدلى بيها للاعبين قبل المباراة وهو الحذر من هجوم الزمالك في الثلث الأول من المباراة .

نجح فريق الزمالك في احتلال صدارة الدورى بعد الفوز علي الجونة بهدف نظيف أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم علي استاد بتروسبورت ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم.