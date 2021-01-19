شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الزمالك يحافظ علي هدف أوباما امام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والجونة المقامة علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى ، ولا يزال الزمالك متقدما بهدف أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

بدأ الجونة الشوط الثاني من المباراة بتبديل هجومي بخروج محمد يكن ونزول اسلام رشدي لتنشيط منطقة وسط الملعب واحراز هدف التعادل ، وحاول لاعبو الجونة مباغتة الزمالك بهدف التعادل مع انطلاقة الشوط الثاني الا ان محاولاتهم لم تتسم بالتركيز ليستمر تقدم الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة المقامة علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى، بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

سيطر الزمالك علي احداث الشوط الأول من البداية في محاولة لاحراز هدف مبكر يمكن الزمالك من السيطرة علي المباراة ، فيما اعتمد لاعبو الجونة علي التأمين الدفاعي لضمان عدم دخول أهداف في مرماهم ، مع الاعتماد علي الهجمة المرتدة املا في خطف نقاط المباراة.

وتشهد الدقيقة 10 احراز يوسف اوباما هدف التقدم للزمالك من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن يمين اسلام طارق حارس مرمي الجونة معلنا تقدم الزمالك بهدف مبكر، يضع الزمالك في مقدمة الدورى مؤقتا.

حاول لاعبو الجونة تعديل النتيجة من خلال تغيير طريقة اللعب من الاعتماد علي اهلجمة المرتدة الي الضغط علي مدافعي ووسط الزمالك والسيطرة علي منطقة المناورات، الا ان دفاع الزمالك وتألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حالا دون تعادل فريق الجونة.

فيما تبادل لاعبو الزمالك في اهدار الفرص السهلة امام مرمى الجونة وفي مقدمتهم اشرف بن شرقي واوباما واحمد سيد زيزو ، بينما لم يكن أي خطورة تذكر لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذي عاد للمشاركة في التشكيل الأساسي للمباريات في فريق الزمالك.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام ، محمود حمدى الونش، محمد عبدالغنى، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: شيكابالا

ويجلس علي دكة البدلاء :محمد عواد وعبدالله جمعة وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم ومصطفى محمد وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وحسين فيصل

فيما بدأ فريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : محمد يكن – لؤي وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم

خط الوسط : ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادي – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي

خط الهجوم : كريم الطيب

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 16 نقطة من 6 مباريات حيث حقق الفريق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة ولم يتعرض لأى خسارة فى الدورى حتى الأن، واحرز لاعبوه 11 هدفا واستقبل مرماه هدفين فقط.

فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات ولم يتعرض أيضا لاى خسارة فى الدورى حتى الان، واحرز لاعبوه 8 اهداف واستقبل مرماه 3 أهداف.