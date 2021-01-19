مدرب الزمالك: السوشيال ميديا لا يشغلها سوى لاعبي الزمالك.. وخروج بنشرقي احترازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام في الجهاز الفني لنادي الزمالك أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يشغلها سوى لاعبي فريقه في الفترة الحالية، منتقداً التركيز مع نجوم الفريق الأبيض.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال مدحت عبد الهادي :"السوشيال ميديا لا يشغلها سوى لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، والحديث عن عروض الاحتراف لنجوم الفريق".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز الزمالك على الجونة بهدف نظيف في الجولة الثامنة بالدوري، لقطة خروج أشرف بنشرقي غاضباً من الملعب، وسط تكهنات حول حدوث أزمة مع اللاعب.

وعن خروج بنشرقي قال عبد الهادي :"قمنا بإخراج أشرف بنشرقي من الملعب كإجراء احترازي حتى لا يحصل على إنذار ونفقده في المباريات المُقبلة، نمر بفترة ضغط وعدد كبير من المباريات ونسعى للحفاظ على لاعبينا".

وأنهى عبد الهادي :"كانت لدينا أكثر من 11 فرصة للتسجيل أمام الجونة لكننا سجلنا هدفاً واحداً في النهاية، ونسعى لتجهيز كل اللاعبين من أجل الفترة المُقبلة، وحققنا هدفنا بالفوز".

وتصدر الزمالك جدول الترتيب بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف سجله يوسف أوباما، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي حامل اللقب في أخر 5 مواسم.