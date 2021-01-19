الزمالك يحقق رقما إيجابيا غاب 17 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - انتزع فريق الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز بفوزه على ضيفه الجونة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات النسخة الحالية 2020/2021.

ورفع الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين أمام الأهلي حامل اللقب الذي تعثر أمام البنك الأهلي.

بهذا الفوز حافظ الزمالك، الذي لديه مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ضد الأهلي، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره السادس مقابل التعادل في مباراة واحدة.

لم يهدر الزمالك سوى نقطتين بالتعادل مع بيراميدز، وحقق الفوز في ست مباريات بعد تغلبه على كل من المقاولون العرب، سموحة، إنبي، طلائع الجيش، المصري البورسعيدي والجونة.

وسجَّل الزمالك بهذه الانطلاقة أفضل رصيد شخصي له من النقاط بعد سبع جولات في الموسم الجاري 2020/2021، مقارنة بما سجله عند هذه المرحلة في المواسم المكتملة الماضية من البطولة.

كما حسَّن الزمالك مجموعة أخرى من أرقامه والتي كان أبرزها معدل استقبال الأهداف، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط ليصبح صاحب أقوى خط دفاع بالتساوي مع الأهلي.

وحقق الزمالك رصيدا أفضل بعد 7 مباريات للمرة الأخيرة في موسم 2003/2004، عندما وصل حينها إلى النقطة الـ21 في نوفمبر 2003 قبل أن يمدد سلسلته للمباراة التاسعة ويحصد اللقب.

وكان الزمالك حقق في موسم 2012/2013 واحدة من أفضل انطلاقاته، حيث فاز في أول 10 مباريات، ولم يتلق سوى هزيمتين من أصل 15 مباراة لعبها، لكن تم إلغاء المسابقة بذلك الوقت.

ويسعى الزمالك متصدر الدوري في الموسم الحالي إلى مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة المحلية التي يأمل في استعادة لقبها لأول مرة منذ 2015 حين يواجه أسوان في المباراة المقبلة يوم السبت.

سجل انطلاقة الزمالك في الدوري المصري بالألفية الثالثة:

2020/2021*: 19 نقطة في أول 7 جولات.

2019/2020: 14 نقطة في أول 7 جولات.

2018/2019: 14 نقطة في أول 7 جولات.

2017/2018: 12 نقطة في أول 7 جولات.

2016/2017: 17 نقطة في أول 7 جولات.

2015/2016: 16 نقطة في أول 7 جولات.

2014/2015: 15 نقطة في أول 7 جولات.

2013/2014: 13 نقطة في أول 7 جولات.

2012/2013: لم يكتمل.

2011/2012: 16 نقطة في أول 7 جولات.

2010/2011: 14 نقطة في أول 7 جولات.

2009/2010: 8 نقاط في أول 7 جولات.

2008/2009: 16 نقطة في أول 7 جولات.

2007/2008: 10 نقاط في أول 7 جولات.

2006/2007: 13 نقطة في أول 7 جولات.

2005/2006: 16 نقطة في أول 7 جولات.

2004/2005: 14 نقطة في أول 7 جولات.

2003/2004: 21 نقطة في أول 7 جولات. (27 نقطة في أول 9 جولات قبل أن يتعادل أمام إنبي في المباراة العاشرة)

2002/2003: 16 نقطة في أول 7 جولات.

2001/2002: 16 نقطة في أول 7 جولات.

2000/2001: 21 نقطة في أول 7 جولات.