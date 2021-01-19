رئيس لجنة إدارة الزمالك: لدينا أفضل لاعبين في مصر.. وسنحقق البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، أن الفريق الأبيض يمتلك أفضل لاعبين في مصر، مشيراً إلى أن الفريق سيحقق البطولات خلال هذا الموسم.

وحقق الزمالك انتصارا هاما على نادي الجونة بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.

وقال عماد عبد العزيز في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1: "الخير قادم ان شاء الله، ونعمل من أجل جماهير الزمالك في كل الألعاب وليس كرة القدم فقط".

وأضاف: "نوعد الجماهير بأن هناك أشياء قادمة نعمل عليها خلال الفترة الحالية ستأتي بالخير للنادي".

وبسؤاله عن إذا سيكون هناك ملعب خاص لنادي الزمالك، رد عبد العزيز: "لكل حدث حديث".

وأتم رئيس لجنة الإدارة: "نحن ندعم فريق الكرة ولدينا أفضل لاعبين موجودين في مصر، ونوعد جماهير الزمالك بأن نحقق البطولات هذا الموسم".