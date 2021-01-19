مصدر لمصراوي: الأهلي يمدد عقد محمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر مقرب من محمد شريف لاعب النادي الأهلي، قيام اللاعب بتمديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد محمد شريف مع النادي الأهلي بعد موسم ونصف الموسم.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي "محمد شريف وقع منذ قليل على عقود جديدة مع النادي الأهلي في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات".

وأكمل "شريف أصبح حالياً متبقي في عقده مع الأهلي 3 مواسم ونصف الموسم".

واختتم "لم يكن هناك أي مطالب أو شروط تخص اللاعب، وقع على تمديد التعاقد حيث يعتبر نفسه أحد أبناء النادي الأهلي".