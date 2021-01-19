منافس الأهلي.. كيف استعد الدحيل لمونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل القطري في الدور الأول من المسابقة التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

ويلتقي الأهلي أمام الدحيل ‏يوم 4 فبراير المقبل، ويصعد الفائز منهما لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 فبراير في ‏نصف نهائي البطولة.‏

وستقام المباريات على استادي المدينة التعليمية واستاد احمد بن علي.

وتأهل الأهلي إلى مونديال العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة النهائية التي أقيمت في القاهرة أمام الزمالك.‏

مشاركة أولى

ويستعد الدحيل بطل قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة لأول مرة في تاريخه.

ويشارك الدحيل بصفته الفريق المضيف بعد فوزه بدوري نجوم قطر في الموسم الماضي 2019/2020 يوم 21 أغسطس 2020.

وتم تأكيد مشاركة السد في مونديال الأندية بشكل رسمي في 27 سبتمبر 2020، بعد أن أصبح آخر فريق قطري يتم إقصاؤه من دوري أبطال آسيا 2020.

ويعول الدحيل على خدمات مهاجمه القطري صاحب الأصول السودانية، المعز علي الملقب براشفورد العرب، منذ أداءه المبهر في كأس أمم آسيا الأخيرة التي توج منتخب قطر بطلًا لها في الإمارات، والتي تمكن خلالها من تسجيل خمسة أهداف خلال 12 مباراة شارك بها.

وصافة دوري

ويحتل الدحيل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري برصيد 27 نقطة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام السد، ليبتعد الأخير بفارق 11 نقطة في الصدارة.

ويلعب فريق المدير الفني صبري لموشي، الفرنسي ذو الأصول التونسية، أمام فريق قطر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري القطري.

ومن المقرر أن يواجه الدحيل فريق الأهلي القطري في دور الـ16 لكأس أمير قطر يوم الإثنين المقبل 25 يناير، قبل أن يبدأ الاستعدادا لمواجهة الأهلي بطل مصر وإفريقيا يوم 4 فبراير.

وكان من المفترض أن يلتقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي مع الدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية، لكن بانسحاب بطل أوقيانوسيا تأهل الدحيل إلى دور الثمانية مباشرةً وضرب موعدا أمام الأهلي.

تدعيم صفوف

قام الدحيل بتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بخمس صفقات، جاء على رأسها المهاجم الكيني مايكل أولونجا هداف الدوري الياباني، قادمًا من صفوف نادي كاشيوا ريسول الياباني بصفة نهائية.

كما ضم الدحيل كلا من الظهير الأيسر خالد مفتاح من نادي الريان، والثنائي الشاب صلاح زكريا حارس المرمى، والظهير الأيمن على كرامي من الوكرة، بجانب الإيراني علي كريمي قادما من نادي قطر على سبيل الإعارة.

وأصبح أولونجا سابع أجنبي مع الدحيل بعد المغربي ​المهدي بن عطية​ مدافع يوفنتوس السابق، البرازيليين دودو وإدميلسون جونيور، الإيراني علي كريمي، التونسي يوسف المساكني والكوري الشمالي كوانج سونج هان.

وكان أولونجا، الملقب بـ"المهندس''، انضم إلى كاشيوا ريسول عام 2018 وساعده على الصعود إلى دوري النخبة 2019، ليصبح أول كيني يلعب في الدوري الياباني الأول وحصد جائزتي الهداف وأفضل لاعب.

وكانت مسيرة اللاعب الدولي الكيني البالغ من العمر 26 عاما ناجحة مع كاشيوا، وبلغت ذروها حين سجل المهاجم الفتّاك ثمانية أهداف في 24 نوفمبر 2019 خلال فوز فريقه بنتيجة 13-1 على خصمه كيوتو سانجا.