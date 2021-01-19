بث مباشر | مشاهدة مباراة قطر وكرواتيا في كأس العالم لكرة اليد

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “قطر وكرواتيا” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم لكرة اليد.

ينقل بث مباشر مباراة “قطر وكرواتيا” على قناة أون تايم سبورتس 3، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

يلعب منتخب قطر ونظيره الكرواتي لحساب المجموعة الثالثة والتي تضم اليابان وأنجولا.

فاز منتخب قطر في الجولة الأولى على أنجولا بنتيجة (30-25)، وانتصر في الثانية على اليابان بنتيجة (31-29).

في المقابل تعادل منتخب كرواتيا مع نظيره الياباني في الجولة الأولى بنتيجة (29-29)، وانتصر في الجولة الثانية على أنجولا بنتيجة (28-20).

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب كرواتيا في المركز الثاني بـ3 نقاط في رصيده، وبنفس الرصيد يحتل اليابان المركز الثالث، ويتذيل أنجولا ترتيب المجموعة دون نقاط.

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