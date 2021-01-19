بث مباشر | مشاهدة مباراة تونس واسبانيا في كأس العالم لكرة اليد

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “تونس واسبانيا” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم لكرة اليد.

ينقل بث مباشر مباراة “تونس واسبانيا” على قناة أون تايم سبورتس 2، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

يلعب منتخب تونس ونظيره الاسباني لحساب المجموعة الثانية والتي تضم البرازيل وبولندا.

وافتتح منتخب تونس المونديال بالخسارة أمام بولندا بنتيجة (30-28)، قبل ان يتعادل مع البرازيل في الجولة الثانية بنتيجة (32-32).

في المقابل تعادل منتخب اسبانيا مع نظيره البرازيلي في الجولة الأولى بنتيجة (29-29)، وانتصر على بولندا بنتيجة (27-26) في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب اسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب بولندا في المركز الثاني بنقطتين في رصيده، وبنفس الرصيد يحتل البرازيل المركز الثالث، ويتذيل تونس ترتيب المجموعة بنقطة واحدة في رصيده.

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