الامارات | الشارقة يستعيد جهود البرازيلي كايو في قمة الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستعيد جهود البرازيلي كايو في قمة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعيد نادي الشارقة جهود لاعبه البرازيلي كايو لوكاس في لقاء القمة الذي يجمعه مع شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل على لقب مباراة سوبر الخليج العربي لكرة القدم المقررة على استاد آل مكتوم في دبي.

وانضم لوكاس إلى تدريبات فريق الشارقة بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به شهر ديسمبر الماضي، حيث أكد اللاعب أن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة لم يشهد أي مضاعفات جانبية تؤخرعودته للمشاركة في المباريات، مشيرا في تصريحات لصحيفة "غازيتا" البرازيلية أن "هدفي هو مساعدة زملائي اللاعبين في التتويج بهذا اللقب وبالنسبة لي فأنا لا أفكر في المدة الزمنية التي يمكن أن يمنحني لها المدرب عبدالعزيز العنبري للمشاركة في اللقاء".

واضاف: "بالنسبة لي اشعر حالياً بأنني أفضل بعد أن تعافيت بشكل سلس وعدت للتدريبات، أدرك بأنني لست في كامل جاهزيتي بنسبة 100% للمشاركة ولكن بالنسبة لي فإن مواجهة يوم الجمعة أمام شباب الأهلي مهمة جداً بالنسبة لنا، إذا قدر لي بأن أكون في الملعب من ضمن تشكيلة المدرب عبد العزيز العنبري فبالتأكيد سأكون مستعداً للمشاركة".

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