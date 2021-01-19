الامارات | إعداد المنتخب يتصدر اجتماع اتحاد الكرة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد المنتخب يتصدر اجتماع اتحاد الكرة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اجتماعا غداً برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، إذ ينتظر أن يتصدر إعداد المنتخب للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023، أجندة الاجتماع، إلى جانب تقارير اللجان المختصة، علما أن المنتخب سيعود للتجمع مجددا في السادس من الشهر المقبل لمدة اربع أيام حتى العاشر من ذات الشهر.

ويتوقع أن يناقش اتحاد الكرة عددا من الملفات المهمة المتعلقة بعمله بناء على تقارير اللجان المعنية. يذكر أن الأبيض سيخوض أولى مبارياته في إياب تصفيات المونديال 25 مارس المقبل أمام ماليزيا.

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