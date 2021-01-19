الامارات | تميز بريطاني إسباني في اول أيام دولية الفجيرة لتنس السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن تميز بريطاني إسباني في اول أيام دولية الفجيرة لتنس السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسمت لاعبات بريطانيا واسبانيا الانتصارات في اليوم الأول لبطولة الفجيرة الدولية لتنس السيدات والتي انطلقت منافساتها امس وتقام في مجمع محمد بن راشد ال مكتوم للتنس في الفجيرة برعاية الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام، بعد ان حققن انتصارين لكل منهن وقدمن مستويات فنية رائعة.

وتحظى البطولة التي تبلغ مجموع جوائزها 25 الف دولار وينظمها نادي الفجيرة الدولي للتنس بمشاركة لاعبات مصنفات دوليات سبق لهن المشاركة في بطولات دولية رفيعة المستوى.

حيث فازت البريطانية كايتا سوان والمصنفة 11في البطولة على اليابانية كيوكا اوكامورا والمصنفة سادسة بمجموعتين لمجموعة (6-2) و(2-6) و(10-8) بعد مباراة ظهرت بمستوى فني عالي.

وفازت مواطنتها المصنفة السابعة نايكثا باينس على البريطانية أيضا نعومي بروادي(6-2) و(6-2)، بينما فازت المصنفة الثالثة الاسبانية ايفا غيوريو الفاريزعلى الروسية سوفيا لانسيري (6-4) و(6-3) وفازت المصنفة السادسة الاسبانية كرستينا بوكسا على الصينية هاودي يو بمجموعتين لواحدة (3-6) و(6-4) و(7-6) في مباراة ماراثونية.

بدوره تقدم رئيس اللجنة المنظمة عبد الغفور بهروزيان بالشكر والتقدير للشيخ راشد الشرقي للرعاية الكريمة للبطولة والى الرعاة لتخرج البطولة بشكل جميل يتناسب والبطولات الدولية التي تستضيفها الامارات ومنذ يومها الأول وقال لـ"الامارات اليوم": ان نجاح النسخة الحالية للبطولة سيمهد لتنظيم بطولات كبرى مقبلة تتناسب ومايتميز به النادي من بنية تحتية مميزة وبما يساهم بدعم رياضة التنس اماراتيا وعالميا، وتابع: سعداء لان البطولة كشفت لحد الان عن مستويات فنية رفيعة يمكنها ان تعزز الرغبة لممارسة التنس مستقبلا لدى مختلف فئات مجتمع الامارات، وسعداء أيضا للجهود التي بذلت من قبل فريق العمل والوصول للجاهزية المميزة التامة وبشكل رائع.

واسفرت باقي النتائج عن فوز اين شو ليانغ (الصين تايبه) على الهندية روتوجا بوسالي (6-2) و(6-3)، كما وفازت البولندية ماجا جاولينيسكا على الأوكرانية ماريانا زاكارلوكا (6-4) و(6-4).

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