الامارات | حارس الوحدة محمد الشامسي يجدد عقده لأربع مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الوحدة محمد الشامسي يجدد عقده لأربع مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم محمد الشامسي (24 عاما) لأربع مواسم مقبلة، وذلك حتى 2025. وقطع مسؤولو الوحدة الشك باليقين، إزاء الانباء التي أثيرت الأيام الماضية عن قرب رحيل الحارس الشاب. وأكد الوحدة خبر التجديد على حسابه الرسمي في "تويتر"، ولم يذكر أي تفاصيل مالية خاصة بعقد المواسم الأربعة الجديدة.

وظهر الشامسي مع الوحدة رسميا في دوري الخليج العربي لكرة القدم في موسم 2017/2018. واعتبر من بين أفضل الحراس في الدوري، بينما غاب عن المباريات الأولى هذا الموسم لظروف أدائه الخدمة الوطنية.

وخاض مع "العنابي" 64 مباراة رسمية في الدوري حتى الآن، كما يعتبر أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الاوليمبي السابق.

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