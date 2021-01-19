شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2020، فريق الكرة بالنادي الأهلي، ‏بالفريق المضيف الدحيل القطري في مستهل مشواربطل المارد الأحمر ‏في المونديال‎.‎

ويلتقي الفائز من من مواجهة الأهلي والدحيل أمام بايرن ميونخ الألماني ‏حامل لقب دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي‎.‎

ويبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس الموافق الرابع من فبراير المقبل في تمام الساعة 7.30 بتوقيت مصر.

ويتأهل الفائز من الأهلي والدحيل لنصف النهائي لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ، يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر فبراير المقبل في الساعة 8.00 بتوقيت مصر.

الخاسر من الأهلي والدحيل، يواجه الخاسر من أولسان هيونداي الكوري وتايجرز أونال المكسيكي يوم الأحد 7 فبراير الساعة 5.00 بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية يوم الخميس الحادي عشر فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بينما مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم الساعة 5.00.