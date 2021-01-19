شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه الدحيل القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت مساء اليوم الثلاثاء قرعة مونديال الأندية، والمقررة في قطر، وتنطلق يوم 4 فبراير المقبل، وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته.

وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة الدحيل القطري في الدور التمهيدي، وتيجيرس المكسيكي مع أولسين الكوري.

ويلاقي الفائز من مباراة الأهلي والدحيل بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، بينما يلاقي الفائز من تيجيرس المكسيكي وأولسين الكوري بطل أمريكا الجنوبية الفائز من مواجهة سانتوس ضد بالميراس.