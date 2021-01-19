شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يرد على تصريحات محمد فضل بشأن رفض تعيينه في جهاز المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد عصام الحضري، على تلميحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابق المكلفة باتحاد الكرة، خلال حواره التلفزيوني مساء أمس، والذي قال فيها الأخير، أن المهندس هاني أبوريدة طلب من المهندس عمرو الجنانيني، تعيين عصام الحضري في جهاز حسام البدي، ولكن في النهاية تم رفض هذا الأمر.

وجاء رد «السد العالي» على نجم الأهلي السابق، لاذاعا للغاية، بعد أن نشر الحضري رسالة قاله فيها: «أنا بشكر المهندس هاني أبوريدة، إنه كان رشحني للعمل في المنتخب، وطول عمرك ليك فضل على ناس...»