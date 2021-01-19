شكرا لقرائتكم خبر عن تألق «لوكا يوفيتش» بالدورى الألماني يحرج «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الصربى لوكا يوفيتش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز بنتيجة (3-1) على شالكه، ضمن منافسات بطولة الدورى الألمانى، في أول ظهور له مع الفريق بعد إتمام انتقاله.

المهاجم الشاب عاد لفرانكفورت قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة، بعدما فشل في كسب ثقة الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، للعب في التشكيلة الأساسية، خلال الخسارة في نصف نهائى بطولة كأس السوبر الإسبانى، أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة (2-1)، كان الميرنجى يحتاج لهدف في الدقائق الأخيرة من أجل العودة في المباراة، وظهر العجز الهجومى للفريق حيث قرر زيدان الدفع بماريانو دياز بدلا من كريم بنزيما في الدقائق الأخيرة في محاولة لخطف هدف قاتل لكن لم ينجح مخطط مدرب الملكى.

وعلى الجانب الآخر، نجح يوفيتش في أول ظهور له مع آينتراخت فرانكفورت، عندما شارك كبديل في الدقيقة 62، في تسجيل هدفين قاد بهما الفريق لتحقيق الانتصار، وعادل سجله التهديفى خلال فترته مع ريال مدريد.

يوفيتش انضم لريال مدريد في صيف 2019، مقابل 60 مليون يورو، بعد أداء استثنائى بقميص آينتراخت فرانكفورت، من أجل خلق المنافسة مع كريم بنزيما وتعويض رحيل رونالدو إلى يوفنتوس.

لكن تجربة الصربى بقميص ريال مدريد لم تكن ناجحة، فخلال 32 مباراة، بمعدل 1014 دقيقة، سجل هدفين فقط، بمعدل هدف كل 507 دقائق. يوفيتش هذا الموسم شارك في 5 مباريات فقط مع ريال مدريد، لعب 3 منها أساسيًا، ولم يعرف طريق الشباك.

ويعد آخر ظهور ليوفيتش بقميص ريال مدريد في نوفمبرالماضى، حين شارك كبديل في آخر 7 دقائق ضد فالنسيا في الليجا، في المباراة التي خسرها الملكى بنتيجة (4-1).

كان زيدان قد خرج للحديث عن رحيله قائلا: «يوفيتش مهاجم ومهمته تسجيل الأهداف، وهذا ما نريده منه، وكان عمره 21 عاما حين تعاقدنا معه، لكن الحظ لم يحالفه، وعانى من صعوبات في التأقلم والإصابات، ويجب أن يتعلم الكثير من الأشياء».