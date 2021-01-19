شكرا لقرائتكم خبر عن «جلسة ثلاثية» تحسم ملف تجديد عقد محمد شريف مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول مسؤولو النادي الأهلي حسم ملف تمديد تعاقد محمد شريف، مهاجم الفريق، العائد من صفوف إنبي نهاية الموسم المنصرم، من أجل الحفاظ على استمراره داخل القلعة الحمراء بعد تألقه في الفترة الأخيرة، وغلق باب الاحتراف الخارجي في الوقت الحالي.

ومن المفترض، يعقد، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات جلسة ثلاثية خاصة مع محمد شريف مساء اليوم لحسم ملف التجديد والحصول على توقيعه لموسمين إضافيين في عقد ممتد لموسم 2024.