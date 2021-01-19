شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا ترفض مطالب «ديوكوفيتش» بالحجر الصحي على لاعبي التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت السلطات الأسترالية، طلب الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبى التنس المحترفين، بتخفيف إجراءات الحجر الصحى الخاص بلاعبى التنس المشاركين فى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 21 فبراير المقبل.

وقال رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز، فى مؤتمر صحفى فى ملبورن: «الناس أحرار فى تقديم قائمة مطالب، لكن الإجابة هى لا»، مشددا على أن الإجراءات الصحية المفروضة حول بطولة أستراليا المفتوحة «تم الكشف عنها بوضوح مسبقا».

كان اللاعب الصربى (33 عاما)، والذى يخضع للحجر الصحى كبعض لاعبى التنس العالميين، ومن بينهم رافا نادال، فى مدينة أديلايد الأسترالية، قد بعث رسالة إلى مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كريج تيلى، تضمنت 6 نقاط لتحسين ظروف اللاعبين فيما يتعلق بالحجر الصحى، حسبما أفاد موقع (Punto de Break) المتخصص الأحد.

وطالب ديوكوفيتش، فى رسالته، بنقل اللاعبين إلى أماكن إقامة بها ملاعب تنس للتدريب، والسماح لمدربهم أو المعد البدنى بزيارتهم بعد إجراء اختبارات فحص الإصابة بـ (كوفيد-19)، وتقليص أيام الحجر الصحى، من بين مطالب أخرى.

وشدد أندروز عندما سئل عن مطالبات المصنف الأول عالميا «لا توجد معاملة خاصة لأى شخص».

وأعلنت ولاية فيكتوريا، التى كانت بؤرة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد فى أستراليا، الاثنين، عدم تسجيل إصابات محلية لليوم 10، على الرغم من أن أربع حالات من الإصابات بين المسافرين الدوليين مرتبطة ببطولة أستراليا المفتوحة.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن تم إجبار 72 لاعبا على البقاء فى غرفهم الفندقية فى ملبورن، دون إمكانية المغادرة لمدة 5 ساعات للتدريب، بعد رصد 5 حالات إصابة بكورونا على متن 3 طائرات استقلها اللاعبون خلال توجههم إلى البلاد، مما أثار استياء العديد من اللاعبين.

وكانت اللاعبة يوليا بوتينتسيفا، الروسية، قد نشرت مقطع فيديو، مساء السبت، لفأر داخل غرفتها بالعزل، بينما نشر اللاعب الأوروجوائى بابلو كويباس صورا له وهو يتزلج على فراشه.