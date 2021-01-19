شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يشهدان مباراة أنجولا واليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مباراة منتخبي اليابان وأنجولا ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد 2021 المقامة بمصر، وذلك بحضور عدد من ممثلي سفارة أنجولا، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة التجهيزات والإجراءات المتخذة بالصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية قبل انطلاق المباراة حيث تحتضن الصالة منافسات المجموعة الثالثة والمجموعة الثامنة، كما رصد الوزير التزام جميع من بالصالة من المنظمين بكافة التدابير والاحتياطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

و تضم المجموعة الثالثة منتخبات كرواتيا وقطر واليابان وانجولا، وضمن منتخب قطر التأهل للدور الثاني في الجولة الثانية بعد الفوز على اليابان والحصول على 4 نقاط ليتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد.

و تستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.