شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يراقب لاعبي الزمالك والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت

وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني طارق مصطفي المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.